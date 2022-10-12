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Пети — Мбаппе: повзрослей, это жизнь

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Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался о недовольстве Килианом Мбаппе своей позицией в «Пари Сен-Жермен».

«Да, я тоже читаю о том, что «ПСЖ» не выполнил обещания, но я хочу сказать: «Килиан, повзрослей, это жизнь». Это жизнь, с таким сталкиваются все взрослые люди. Чем быстрее ты разберёшься с самим собой, тем быстрее вся эта ситуация перестанет влиять на твою игру, на твои отношения с общественностью, а твои партнёры наконец обретут спокойствие», — цитирует Пети RMC Sport.

По его словам, форвард раздражает всех каждый день и делает из своего недовольства личную драму, ставя себя выше клуба. Он также отметил, что заявления нападающего — это полное неуважение к команде.

23-летний футболист вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касаемо своего будущего.

Ранее спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луис Кампос опроверг информацию о желании Мбаппе покинуть парижский клуб.

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