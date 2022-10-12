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Источник: «Зенит» хочет получить двух игроков «Коринтианс» за уход Алберто

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«Зенит» рассчитывает заполучить двух игроков бразильского «Коринтианс» взамен на уход в клуб на постоянной основе нападающего Юри Алберто.

По информации OneFootball, российский клуб хочет видеть у себя защитника Роберта Ренана, а также Густаво Мантуана, который выступает в аренде в «Зените».

В настоящий момент Алберто играет в «Коринтианс», но его права принадлежат «Зениту». Он провёл за питерцев 15 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее Александр Мостовой отреагировал на слова форварда «Зенита» Малкома о желании получить российское гражданство. 

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