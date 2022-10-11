Мостовой — о словах Малкома про Россию: не очень верится в искренность
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«Не очень верится в искренность. Незачем это делать, а тем более — говорить. Сейчас у сборной нет матчей: да и не очень понятно, когда они будут. И зачем освобождать места для легионеров? Жить здесь Малком всё равно не будет», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Бразильский нападающий выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт действует до 2027 года.
8 октября Луис Фернандо Гарсия, агент игроков санкт-петербургского клуба Малкома и Клаудиньо, назвал фейком информацию о возможном выступлении игроков за сборную России.
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о словах Малкома о желании получить российское гражданство.