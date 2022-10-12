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Главный тренер ПСЖ: из слуха про уход Мбаппе делают новость, а из неё — заявление

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье отреагировал на информацию о возможном уходе форварда Килиана Мбаппе из парижского клуба.

«Я не обсуждал с Килианом эту тему, все мысли должны были быть о предстоящей игре. Он сконцентрирован на матчах и на наших выступлениях в турнирах. Из слуха делают новость, а из новости — заявление. Меня удивило, что это появилось прямо перед важным матчем», — цитирует Галтье RMC Sport.

11 октября спортивный директор ПСЖ Луис Кампос опроверг информацию о желании Мбаппе покинуть парижский клуб. 

23-летний футболист вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касаемо своего будущего.

Ранее экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался о недовольстве Мбаппе своей позицией в ПСЖ.

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