Форвард «Питтсбурга» Картер: Малкин и Кросби — движущая сила команды

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джефф Картер высказался об игре форвардов Евгения Малкина и Сидни Кросби.

«Малкин, Кросби и Летанг — движущая сила команды. Если одного или двух нет в составе, это полностью меняет дело. Хорошо, что у нас есть все, и мы можем работать над определёнными ситуациями, в которых они окажутся», — цитирует Картера пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Он подчеркнул, что все три форварда очень хорошо выглядели в тренировочном лагере перед стартом сезона.

«Так что, надеюсь, мы сможем приступить к работе с боевым настроем», — сказал Картер.

«Питтсбург» летом заключил новый контракт с 36-летним Малкиным на четыре года.

«Пингвинз» в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 примут дома «Аризона Койотис» 14 октября.

Ранее сообщалось, что три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Баффало».