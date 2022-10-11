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Форвард «Питтсбурга» Картер: Малкин и Кросби — движущая сила команды

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джефф Картер высказался об игре форвардов Евгения Малкина и Сидни Кросби.

«Малкин, Кросби и Летанг — движущая сила команды. Если одного или двух нет в составе, это полностью меняет дело. Хорошо, что у нас есть все, и мы можем работать над определёнными ситуациями, в которых они окажутся», — цитирует Картера пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Он подчеркнул, что все три форварда очень хорошо выглядели в тренировочном лагере перед стартом сезона.

«Так что, надеюсь, мы сможем приступить к работе с боевым настроем», — сказал Картер.

«Питтсбург» летом заключил новый контракт с 36-летним Малкиным на четыре года.

«Пингвинз» в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 примут дома «Аризона Койотис» 14 октября.

Ранее сообщалось, что три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Баффало».

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