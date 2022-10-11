Чесноков раскритиковал теннисистку Радукану за прекращение сотрудничества с Турсуновым

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на информацию о прекращении сотрудничества между российским тренером Дмитрием Турсуновым и британской теннисисткой Эммой Радукану.

«Радукану — больная. Она выиграла US Open, а на следующий день объявила о прекращении сотрудничества с тренером. Я уверен, что она может сегодня взять тренера, а уже завтра разорвать с ним отношения. В этом плане Эмма неадекватная», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

39-летний Турсунов начал тренировать Радукану в конце июля. Председатель специальной комиссии по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту при палате общин Джулиан Найт заявил, что ему неприятен факт сотрудничества британской теннисистки с российским специалистом.

Ранее двукратная финалистка турниров Большого шлема в паре Надежда Петрова объяснила перепады в игре теннисистки Дарьи Касаткиной.