Петрова объяснила перепады в игре Касаткиной

Двукратная финалистка турниров Большого шлема в паре Надежда Петрова объяснила перепады в игре теннисистки Дарьи Касаткиной.

«Ей не хватает стабильности. Может быть, это связано с тем, что Даша слишком сильно радуется победе, расслабляется и подходит психологически неготовой к следующему матчу. Либо, возможно, думает: «Буду играть в тот же теннис, и всё повторится» — а этого не происходит, и наступает разочарование», — заявила Петрова в интервью RT.

Она также подчеркнула, что российской теннисистке надо отдать должное. По её словам, Касаткина всегда возвращается после поражений, и её никто не может остановить.

«Жаль, что эти периоды не столь длительны, как хотелось бы её поклонникам», — заключила Петрова.

Ранее Петрова вспомнила о противостоянии с Сереной Уильямс.