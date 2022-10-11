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Гладилин считает, что в московском дерби между ЦСКА и «Спартаком» фаворит отсутствует

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы красно-белых в матче 13-го тура чемпионата России по футболу со столичным ЦСКА.
Гладилин считает, что в московском дерби между ЦСКА и «Спартаком» фаворит отсутствует
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«Фаворита в дерби нет, соперники очень достойные, равные по силам, плюс отличная мотивация у каждой команды. Победа нужна и ЦСКА, и «Спартаку», чтобы составить конкуренцию «Зениту», — цитирует Гладилина «Матч ТВ».

Он уверен, что одной из команд нужно всё равно победить, так как ничья пойдет на пользу «Зениту», который оторвется ещё дальше в чемпионате. Гладилин считает, что в столичном дерби будет преобладать открытый и яркий футбол.

«Будет очень много борьбы, и игра будет на победу с обеих сторон, также будет много единоборств. Какие-то тактические новые схемы не будут использованы, так как оба тренера первый год работают в клубах. Но у них уже есть какое-то понимание, по какой схеме будут играть этот важный поединок», — добавил Гладилин.

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, ЦСКА (24) — четвёртое. «Зенит» (30) лидирует в РПЛ.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября. Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.

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