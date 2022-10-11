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Отца хавбека «Фламенго» Видаля нашли мёртвым в конном клубе

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Отца полузащитника сборной Чили и «Фламенго» Артуро Видаля нашли мёртвым в конном клубе в Сантьяго.
Отца хавбека «Фламенго» Видаля нашли мёртвым в конном клубе
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Во вторник утром тело 61-летнего Эрасмо Видаля обнаружила владелица ресторана, находящегося в конном клубе. Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Правоохранительные органы Чили расследуют обстоятельства смерти, сообщает портал ADN.

Артуро Видаль подписал контракт с бразильским клубом 14 июля. В сезоне-2021/22 хавбек провёл за «Интер» 40 матчей, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

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