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Умер автор идеи вратарской хоккейной маски Драйден

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Разработчик современной хоккейной вратарской маски Дэйв Драйден умер на 82-м году жизни.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Драйден выступал за «Баффало Биллс» с 1970 по 1974 год. В составе клуба он провёл 122 матча. Всего в НХЛ Дэйв Драйден провёл 203 матча. Помимо «Баффало», он выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго» и «Эдмонтон».

Хоккеист также участвовал в разработке современной вратарской маски из стекловолокна с защитой для лица в виде клетки. После окончания карьеры он продолжал работать над развитием экипировки хоккеистов с уклоном на повышение её безопасности.

Ранее сообщалось, что прославленный нападающий ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР Валентин Григорьевич Сенюшкин ушёл из жизни в возрасте 85 лет.

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