Скончался восьмикратный чемпион СССР по хоккею Сенюшкин

Прославленный нападающий ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР Валентин Григорьевич Сенюшкин ушёл из жизни в возрасте 85 лет.

«Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале армейского клуба.

Сенюшкин провёл 340 матчей и забросил 125 шайб. В 1961—1962 годах Сенюшкин входил в список 33 лучших хоккеистов сезона. С 1972 по 1974 год Сенюшкин был наставником «Легии» (Варшава). Затем стал преподавать в военной академии.

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