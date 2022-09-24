Скончался восьмикратный чемпион СССР по хоккею Сенюшкин
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«Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале армейского клуба.
Сенюшкин провёл 340 матчей и забросил 125 шайб. В 1961—1962 годах Сенюшкин входил в список 33 лучших хоккеистов сезона. С 1972 по 1974 год Сенюшкин был наставником «Легии» (Варшава). Затем стал преподавать в военной академии.
Ранее скончался основатель футбольной школы «Смена» Дмитрий Бесов.