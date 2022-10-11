Колосков назвал три команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, какие команды смогут навязать борьбу «Зениту» в чемпионате России.

«Здесь не всё зависит от этих двух команд. Если «Зенит» будет терять очки так же, как это было с «Факелом», то вполне реально, что кто-то из пары ЦСКА — «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом»», — цитирует Колоскова Sport24.

Он также подчеркнул, что у «Ростова» недостаточное количество футболистов для конкурентной борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА расположился на четвёртом месте (24), «Ростов» с 25 очками занимает вторую позицию. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (30).

Ранее Колосков поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Спартак», которое пройдёт в 13-м туре чемпионата России.