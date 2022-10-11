Calciomercato: ПСЖ намерен приобрести нападающего «Милана» Леау
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Французский клуб готовы заплатить за португальца €150 миллионов, сообщает Calciomercato.
23-летний Леау является воспитанником «Спортинга». Также футболист выступал за «Лилль». За итальянский клуб полузащитник провёл 124 матча во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 28 результативных передач.
По информации La Gazzetta dello Sport, лондонский «Челси» предлагал за игрока €120 млн в летнее трансферное окно.
Ранее спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что итальянский клуб намерен продлить контракт с хавбеком Леау.