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Мальдини заявил, что «Милан» намерен продлить контракт с хавбеком Леау

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Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал цели итальянского клуба продлить контракт с португальским атакующим полузащитником Рафаэлом Леау.
Мальдини заявил, что «Милан» намерен продлить контракт с хавбеком Леау
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«Мы хотим продлить контракт Леау, поскольку я думаю, что мы лучший клуб, который может помочь его росту. Конечно, нам всё ещё предстоит провести переговоры и достичь соглашения. Также мы хотим продлить контракты Беннасера и Калюлю», — цитирует Мальдини Calciomercato.

23-летний Леау является воспитанником «Спортинга». Также футболист выступал за «Лилль». За итальянский клуб полузащитник провёл 124 матча во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 28 результативных передач.

По информации La Gazzetta dello Sport, лондонский «Челси» предлагал за игрока €120 млн в летнее трансферное окно.

Ранее Мальдини прокомментировал слухи о возможном переходе Леау в «Челси».

 

 

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