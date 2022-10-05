Мальдини заявил, что «Милан» намерен продлить контракт с хавбеком Леау

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал цели итальянского клуба продлить контракт с португальским атакующим полузащитником Рафаэлом Леау.

«Мы хотим продлить контракт Леау, поскольку я думаю, что мы лучший клуб, который может помочь его росту. Конечно, нам всё ещё предстоит провести переговоры и достичь соглашения. Также мы хотим продлить контракты Беннасера и Калюлю», — цитирует Мальдини Calciomercato.

23-летний Леау является воспитанником «Спортинга». Также футболист выступал за «Лилль». За итальянский клуб полузащитник провёл 124 матча во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 28 результативных передач.

По информации La Gazzetta dello Sport, лондонский «Челси» предлагал за игрока €120 млн в летнее трансферное окно.

Ранее Мальдини прокомментировал слухи о возможном переходе Леау в «Челси».