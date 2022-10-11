Матыцин прокомментировал информацию об уменьшении бюджета Минспорта

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал об уменьшении бюджета организации.

«Что касается федерального бюджета, то на 1 января 2022 года предусмотрено бюджетных ассигнований более чем на 76 млрд рублей. В 2023 году — более 56 млрд. В 2024 году — более 52 млрд рублей», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что на уменьшение бюджета организации повлияли санкции в отношении спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Матыцин назвал недопустимыми заявления шведских лыжниц о бойкоте турниров из-за россиян.