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Матыцин прокомментировал информацию об уменьшении бюджета Минспорта

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал об уменьшении бюджета организации.
Матыцин прокомментировал информацию об уменьшении бюджета Минспорта
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Что касается федерального бюджета, то на 1 января 2022 года предусмотрено бюджетных ассигнований более чем на 76 млрд рублей. В 2023 году — более 56 млрд. В 2024 году — более 52 млрд рублей», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что на уменьшение бюджета организации повлияли санкции в отношении спорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

30 сентября Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Матыцин назвал недопустимыми заявления шведских лыжниц о бойкоте турниров из-за россиян.

 

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