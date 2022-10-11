Экс-девушка Азмуна: Сердар беспокоится о женщинах в Иране и лошадях, но не заботится о дочери

Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ныне выступающий в «Байере», не платит алименты своей дочери.

«Жизнью дочери он не интересуется и не помогает ей. Он заботится о собаке, женщинах в Иране, лошадях, но не заботится о дочери», — цитирует бывшую девушку футболиста Алию «Матч ТВ».

Она добавила, что выплаты от игрока прекратились после того, как суд установил его отцовство и обязал выплачивать алименты.

В октябре 2021 года Алия подала в суд иск об установлении отцовства и выплате алиментов. Она и футболист познакомились в 2018 году во время выступления спортсмена за казанский «Рубин» и были в отношениях до 2020-го. При этом агент Азмуна изначально опровергал отцовство своего клиента, хотя в СМИ появлялась информация, что тот ежемесячно переводил девушке 12 тыс. рублей на содержание ребёнка, чего было недостаточно.

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун может пропустить ЧМ-2022 по футболу из-за травмы.