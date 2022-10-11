Узнать больше

Экс-девушка Азмуна: Сердар беспокоится о женщинах в Иране и лошадях, но не заботится о дочери

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ныне выступающий в «Байере», не платит алименты своей дочери.
Экс-девушка Азмуна: Сердар беспокоится о женщинах в Иране и лошадях, но не заботится о дочери
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne

«Жизнью дочери он не интересуется и не помогает ей. Он заботится о собаке, женщинах в Иране, лошадях, но не заботится о дочери», — цитирует бывшую девушку футболиста Алию «Матч ТВ».

Она добавила, что выплаты от игрока прекратились после того, как суд установил его отцовство и обязал выплачивать алименты.

В октябре 2021 года Алия подала в суд иск об установлении отцовства и выплате алиментов. Она и футболист познакомились в 2018 году во время выступления спортсмена за казанский «Рубин» и были в отношениях до 2020-го. При этом агент Азмуна изначально опровергал отцовство своего клиента, хотя в СМИ появлялась информация, что тот ежемесячно переводил девушке 12 тыс. рублей на содержание ребёнка, чего было недостаточно.

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун может пропустить ЧМ-2022 по футболу из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить