Азмун может пропустить ЧМ-2022 по футболу из-за травмы

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

27-летний форвард леверкузенского «Байера» получил разрыв правой икроножной мышцы перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Порту». Уточняется, что футболист сборной Ирана выбыл из строя на шесть-восемь недель, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Таким образом, Азмун рискует пропустить чемпионат мира в Катаре. Сборная Ирана проведёт первый матч на турнире с командой Англии 21 ноября.

Азмун, помимо «Зенита», выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». В сезоне-2022/23 за «Байер» в 11 матчах он отдал две результативные передачи.

Ранее в «Зените» подтвердили информацию о намерении продлить контракт с Далером Кузяевым.







