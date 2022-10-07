Азмун может пропустить ЧМ-2022 по футболу из-за травмы
27-летний форвард леверкузенского «Байера» получил разрыв правой икроножной мышцы перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Порту». Уточняется, что футболист сборной Ирана выбыл из строя на шесть-восемь недель, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Таким образом, Азмун рискует пропустить чемпионат мира в Катаре. Сборная Ирана проведёт первый матч на турнире с командой Англии 21 ноября.
Азмун, помимо «Зенита», выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». В сезоне-2022/23 за «Байер» в 11 матчах он отдал две результативные передачи.
Ранее в «Зените» подтвердили информацию о намерении продлить контракт с Далером Кузяевым.