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UOL Esporte: стало известно, почему форвард МЮ Роналду отпраздновал гол с «Эвертоном» в непривычном стиле

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Стало известно, почему форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отпраздновал гол в матче с «Эвертоном» в непривычном стиле.
UOL Esporte: стало известно, почему форвард МЮ Роналду отпраздновал гол с «Эвертоном» в непривычном стиле
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Andrew Yates

Игроки команды иногда подшучивают над футболистом из-за того, как он спит в самолёте. Он не откидывает спинку сидения и спит почти в положении 90 градусов, сообщает UOL Esporte.

«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Эвертон» в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу. Игра на стадионе «Гудисон Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Эрика тен Хага. Для Криштиану забитый мяч стал 700-м в клубной карьере.

МЮ с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее Роналду прокомментировал юбилейный, 700-й гол в клубной карьере.

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