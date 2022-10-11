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Алдонин о матче ЦСКА — «Спартак»: думаю, что в этом матче многое будет зависеть от обороны

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча армейского клуба со «Спартаком» в рамках 13-го тура чемпионата России.
Алдонин о матче ЦСКА — «Спартак»: думаю, что в этом матче многое будет зависеть от обороны
  • РИА Новости

«В дерби не будет играть большую роль нынешняя форма команд. В таком матче у всех особый настрой, и в нём может быть всё что угодно. Не могу сказать, кто лучше сейчас выглядит в атаке. Думаю, что в этом матче многое будет зависеть от обороны», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что реализация у армейского клуба появится. По его словам, форвард ЦСКА Фёдор Чалов находится в хорошей форме.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы красно-белых на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

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