Кечинов рассказал, в каком случае у «Спартака» будут шансы побороться за чемпионство
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Спартаку» не надо оглядываться на соперников — нужно от тура к туру идти и стараться показывать ту игру, которую они демонстрируют сейчас. В таком случае есть реальные шансы побороться за золото», — цитирует Кечинова «Чемпионат».
Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября в рамках 13-го тура чемпионата России. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24). Лидирует в чемпионате «Зенит», набрав 30 очков.
Ранее Александр Мостовой заявил, что «Спартак» зависим от Квинси Промеса и Александра Соболева.