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Кечинов рассказал, в каком случае у «Спартака» будут шансы побороться за чемпионство

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы красно-белых на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.
Кечинов рассказал, в каком случае у «Спартака» будут шансы побороться за чемпионство
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартаку» не надо оглядываться на соперников — нужно от тура к туру идти и стараться показывать ту игру, которую они демонстрируют сейчас. В таком случае есть реальные шансы побороться за золото», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября в рамках 13-го тура чемпионата России. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24). Лидирует в чемпионате «Зенит», набрав 30 очков.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Спартак» зависим от Квинси Промеса и Александра Соболева.

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