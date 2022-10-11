Кечинов рассказал, в каком случае у «Спартака» будут шансы побороться за чемпионство

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы красно-белых на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

«Спартаку» не надо оглядываться на соперников — нужно от тура к туру идти и стараться показывать ту игру, которую они демонстрируют сейчас. В таком случае есть реальные шансы побороться за золото», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября в рамках 13-го тура чемпионата России. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24). Лидирует в чемпионате «Зенит», набрав 30 очков.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Спартак» зависим от Квинси Промеса и Александра Соболева.