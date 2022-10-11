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Metaratings: «Локомотив» готовится к матчу с «Торпедо» под руководством Хапова

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В «Локомотиве» прошла первая тренировка после увольнения главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра и спортивного директора московского клуба Томаса Цорна.
Metaratings: «Локомотив» готовится к матчу с «Торпедо» под руководством Хапова
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Хапов будет руководить тренировочным процессом, пока клуб занимается поисками нового главного тренера, сообщает Metaratings.

С 2016 года Хапов являлся тренером вратарей «Локомотива». 4 апреля «Локомотив» объявил о назначении Хапова на пост главного тренера команды.

Циннбауэр занял должность главного тренера московского «Локомотива» в июне текущего года, Хапов продолжил работу в структуре клуба.

Железнодорожники 8 октября официально объявили об уходе Цорна и Циннбауэра.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, как Цорн не дал ему бесплатный абонемент на матчи «Спартака».

 

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