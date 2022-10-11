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Кавазашвили рассказал, как Цорн не дал ему бесплатный абонемент на матчи «Спартака»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об отставке Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».

«Локомотив» совершил те же ошибки, наступил на те же грабли, что очень здорово применял господин Федун в «Спартаке» — бесконечная смена тренерского штаба и руководства команды», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Он добавил, что когда Цорн работал в «Спартаке», то попросил у него абонемент. Но тогда специалист отказал ветерану. По мнению Кавазашвили, Цорн не понял, куда пришёл работать.

«Он простой агент без профессии, который занимался продажей игроков», — добавил Кавазашвили.

Железнодорожники 8 октября официально объявили об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее Руслан Нигматуллин рассказал, кто бы мог возглавить «Локомотив».

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