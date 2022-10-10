Нигматуллин прокомментировал возможное назначение Сёмина в «Локомотив»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, кто бы мог возглавить столичную команду.

«Если говорить о преемниках, то обсуждают кандидатуры Талалаева, Юрана и Сёмина. Первые два тренера состоятельные, вполне квалифицированные и интересные. Но когда в списке есть Юрий Павлович, то тут сложно выбирать кого-то другого», — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что специалист всегда приводил железнодорожников к успеху. По его словам, все лучшие моменты «Локомотива» связаны с Сёминым.

«Локомотив» под руководством Сёмина три раза выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок, три раза — Суперкубок страны. 75-летний специалист ушёл из столичного клуба в 2020 году.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Железнодорожники» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о переговорах с «Локомотивом».