Юран ответил на вопрос о переговорах с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Встречался ли я с представителями «Локомотива»? Пока ничего не хочу комментировать. Давайте мы дождёмся, когда всё закончится и будет точная информация», — цитирует Юрана Sport24.
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
«Железнодорожники» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.
«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.
Ранее Юран прокомментировал решение Романа Терюшкова покинуть попечительский совет подмосковного клуба.