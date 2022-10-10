Юран ответил на вопрос о переговорах с «Локомотивом»

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о возможном назначении в столичный «Локомотив».

«Встречался ли я с представителями «Локомотива»? Пока ничего не хочу комментировать. Давайте мы дождёмся, когда всё закончится и будет точная информация», — цитирует Юрана Sport24.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Железнодорожники» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Юран прокомментировал решение Романа Терюшкова покинуть попечительский совет подмосковного клуба.