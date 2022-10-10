Юран отреагировал на решение Терюшкова покинуть «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение Романа Терюшкова покинуть попечительский совет подмосковного клуба.

«Это решение Терюшкова. Не знаю, чем руководствовался и что происходит внутри. Как и не могу сказать — хорошо это или плохо», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что Терюшков объявил о своём уходе 9 октября. Своё решение он объяснил тем, что хочет иметь возможность открыто высказывать позицию по происходящему в российском футболе.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали восемь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее Терюшков рассказал, что подмосковный клуб готов провести на зимних сборах товарищескую игру с крымской командой.