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Юран отреагировал на решение Терюшкова покинуть «Химки»

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение Романа Терюшкова покинуть попечительский совет подмосковного клуба.
Юран отреагировал на решение Терюшкова покинуть «Химки»
  • РИА Новости

«Это решение Терюшкова. Не знаю, чем руководствовался и что происходит внутри. Как и не могу сказать — хорошо это или плохо», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что Терюшков объявил о своём уходе 9 октября. Своё решение он объяснил тем, что хочет иметь возможность открыто высказывать позицию по происходящему в российском футболе.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали восемь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее Терюшков рассказал, что подмосковный клуб готов провести на зимних сборах товарищескую игру с крымской командой.

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