Нурмагомедов: Махачев по всем навыкам лучше Оливейры

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Сейчас у Ислама такой пик. И я считаю, что по всем навыкам он лучше. Конечно, есть определённые опасные моменты, над которыми мы работаем, где Исламу нужно опасаться, быть осторожным. А так, я думаю, он пройдёт его катком», — цитирует Хабиба «Чемпионат» со ссылкой на UFC Russia.

Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее сообщалось, что Алекс Волкановски стал запасным в бою Махачева и Оливейры на UFC 280.