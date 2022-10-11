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Нурмагомедов: Махачев по всем навыкам лучше Оливейры

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Нурмагомедов: Махачев по всем навыкам лучше Оливейры
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Сейчас у Ислама такой пик. И я считаю, что по всем навыкам он лучше. Конечно, есть определённые опасные моменты, над которыми мы работаем, где Исламу нужно опасаться, быть осторожным. А так, я думаю, он пройдёт его катком», — цитирует Хабиба «Чемпионат» со ссылкой на UFC Russia.

Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее сообщалось, что Алекс Волкановски стал запасным в бою Махачева и Оливейры на UFC 280.

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