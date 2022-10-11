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Малком: цель «Зенита» — разместить на клубной эмблеме вторую чемпионскую звезду

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Нападающий «Зенита» Малком рассказал о планах команды в сезоне-2022/23.
Малком: цель «Зенита» — разместить на клубной эмблеме вторую чемпионскую звезду
  • РИА Новости

«У всех есть цель — в конце сезона разместить на клубной эмблеме вторую чемпионскую звезду. У нас всё для этого есть. Каждый из нас стараемся помогать команде, отрабатывая и в обороне, и в атаке», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги на стадионе «Центральный» сине-бело-голубые сыграли вничью с воронежским «Факелом». Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков. 

Ранее Сергей Семак заявил, что отсутствие еврокубковых матчей не отражается на состоянии игроков «Зенита».

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