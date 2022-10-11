Узнать больше

Защитник «Динамо» Даса: Смолов смог бы играть в европейском гранде

Короткая ссылка
Защитник «Динамо» Эли Даса оценил шансы форварда Фёдора Смолова вновь заиграть в европейском чемпионате.

«Смолов — большой профессионал, он наш лидер в раздевалке. Знаю, что он выступал в «Сельте» и «Фейеноорде». Думаю, он смог бы играть в европейском гранде», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что российский нападающий показывает отличную игру.

Футболист сыграл за «Динамо» десять матчей в РПЛ, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. После 12 туров команда расположилась на девятой позиции (17 очков).

Ранее Даса поделился мнением, что Российская премьер-лига во многом похожа на Эредивизию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить