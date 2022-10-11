Защитник «Динамо» Даса: Смолов смог бы играть в европейском гранде

Защитник «Динамо» Эли Даса оценил шансы форварда Фёдора Смолова вновь заиграть в европейском чемпионате.

«Смолов — большой профессионал, он наш лидер в раздевалке. Знаю, что он выступал в «Сельте» и «Фейеноорде». Думаю, он смог бы играть в европейском гранде», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что российский нападающий показывает отличную игру.

Футболист сыграл за «Динамо» десять матчей в РПЛ, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. После 12 туров команда расположилась на девятой позиции (17 очков).

Ранее Даса поделился мнением, что Российская премьер-лига во многом похожа на Эредивизию.