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Защитник «Динамо» Даса считает, что чемпионаты России и Нидерландов во многом похожи

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Защитник московского «Динамо» Эли Даса поделился мнением, что Российская премьер-лига во многом похожа на Эредивизию.
Защитник «Динамо» Даса считает, что чемпионаты России и Нидерландов во многом похожи
  • Gettyimages.ru

«Они во многом похожи, но российский футбол более жёсткий и агрессивный. Всё-таки в Нидерландах более открытая игра, от ворот до ворот. В этом главное различие», — цитирует Дасу Sport24.

Футболист подписал контракт со столичным клубом в летнее трансферное окно на два года с опцией продления ещё на один.

29-летний израильтянин выступал за «Маккаби» и «Витесс». С 2019 года он защищал цвета нидерландского клуба, за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи о том, что полузащитник команды Арсен Захарян собирается сменить российское гражданство на армянское.

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