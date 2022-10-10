Сенников объяснил, тренер с какими качествами должен возглавить «Локомотив»
«В нынешней ситуации клубу нужно оперативно решать вопрос — как покинуть зону вылета. «Локомотив» должен возглавить тренер, который может повлиять на игроков. Специалист, в том числе знающий специфику РПЛ. Юрий Палыч Сёмин со своим тренерским штабом точно является одним из кандидатов», — цитирует Сенникова «Чемпионат».
«Локомотив» под руководством Сёмина три раза выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок, три раза — Суперкубок страны. 75-летний специалист ушёл из столичного клуба в 2020 году.
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Железнодорожники в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.
Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, кто бы мог возглавить столичную команду.