Друг Кокорина: про Дзюбу я ничего не хочу говорить

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев, друг нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о бывшем капитане сборной России Артёме Дзюбе.

«Про Дзюбу, с которым Саша близко дружил, я не хочу ничего говорить. Они были не разлей вода. Артём в итоге выложил пост только спустя полгода после этих событий», — цитирует Чочиева Sport24.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Нападающий забил один мяч в дебютном матче.

«Демирспор» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидирует «Башакшехир» с 17 очками.

Ранее бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев предположил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор».