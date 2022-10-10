Друг Кокорина: про Дзюбу я ничего не хочу говорить
«Про Дзюбу, с которым Саша близко дружил, я не хочу ничего говорить. Они были не разлей вода. Артём в итоге выложил пост только спустя полгода после этих событий», — цитирует Чочиева Sport24.
Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Нападающий забил один мяч в дебютном матче.
«Демирспор» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидирует «Башакшехир» с 17 очками.
Ранее бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев предположил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор».