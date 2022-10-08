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Малафеев предположил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор»

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев предположил, что Артём Дзюба не выходит в стартовом составе турецкого клуба «Адана Демирспор» из‑за недостаточной физической готовности.
Малафеев предположил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор»
  • Legion-Media
  • © Seskim Photo

«Я вижу тут два момента. Первый — скорее всего, это связано с его адаптацией, ментальной, моральной или ещё какой‑то. Второй — возможно, Артём всё-таки не готов физически», — цитирует Малафеева «Матч ТВ».

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Нападающий забил один мяч в дебютном матче.

«Демирспор» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидирует «Башакшехир» с 17 очками.

Ранее эксперт по турецкому футболу объяснил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор».

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