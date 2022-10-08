Малафеев предположил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор»
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«Я вижу тут два момента. Первый — скорее всего, это связано с его адаптацией, ментальной, моральной или ещё какой‑то. Второй — возможно, Артём всё-таки не готов физически», — цитирует Малафеева «Матч ТВ».
Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Нападающий забил один мяч в дебютном матче.
«Демирспор» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидирует «Башакшехир» с 17 очками.
Ранее эксперт по турецкому футболу объяснил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор».