Малафеев предположил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев предположил, что Артём Дзюба не выходит в стартовом составе турецкого клуба «Адана Демирспор» из‑за недостаточной физической готовности.

«Я вижу тут два момента. Первый — скорее всего, это связано с его адаптацией, ментальной, моральной или ещё какой‑то. Второй — возможно, Артём всё-таки не готов физически», — цитирует Малафеева «Матч ТВ».

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Нападающий забил один мяч в дебютном матче.

«Демирспор» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидирует «Башакшехир» с 17 очками.

Ранее эксперт по турецкому футболу объяснил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор».