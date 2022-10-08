Эксперт по турецкому футболу объяснил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор»

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал, почему нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба не получает игровое время.

«Дзюба не вписывается в схему. И он, и Ассомбалонга на старте сезона не впечатлили тренера. Не получив качества от них, при этом увидев, что они пока не очень готовы, Монтелла начал играть с ложной «девяткой», — цитирует Керимова «Чемпионат».

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Он забил один мяч в дебютном матче.

«Демирспор» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидирует «Башакшехир» с 17 очками.

Ранее сообщалось, что Руслан Нигматуллин исключил возвращение Артёма Дзюбы в «Зенит».