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Эксперт по турецкому футболу объяснил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор»

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Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал, почему нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба не получает игровое время.
Эксперт по турецкому футболу объяснил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор»
  • РИА Новости

«Дзюба не вписывается в схему. И он, и Ассомбалонга на старте сезона не впечатлили тренера. Не получив качества от них, при этом увидев, что они пока не очень готовы, Монтелла начал играть с ложной «девяткой», — цитирует Керимова «Чемпионат».

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Он забил один мяч в дебютном матче.

«Демирспор» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидирует «Башакшехир» с 17 очками.

Ранее сообщалось, что Руслан Нигматуллин исключил возвращение Артёма Дзюбы в «Зенит».

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