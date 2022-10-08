Эксперт по турецкому футболу объяснил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор»
- РИА Новости
«Дзюба не вписывается в схему. И он, и Ассомбалонга на старте сезона не впечатлили тренера. Не получив качества от них, при этом увидев, что они пока не очень готовы, Монтелла начал играть с ложной «девяткой», — цитирует Керимова «Чемпионат».
Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Он забил один мяч в дебютном матче.
«Демирспор» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидирует «Башакшехир» с 17 очками.
Ранее сообщалось, что Руслан Нигматуллин исключил возвращение Артёма Дзюбы в «Зенит».