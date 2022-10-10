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Нигматуллин: матч с ЦСКА станет проверкой для Абаскаля

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Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с участием ЦСКА и красно-белых.

«Есть в целом положительная динамика, положительная тенденция к тому, что «Спартак» показывает футбол, которого от него ждут: остроатакующий, результативный. И станет, конечно, серьёзной проверкой для подопечных Абаскаля», — цитирует Нигматуллина «Газета.Ru».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от дерби между армейским клубом и «Спартаком», которое состоится в рамках 13-го тура чемпионата России.

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