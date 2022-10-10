«Матч ТВ»: Юран — фаворит в борьбе за пост главного тренера «Локомотива»

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран может возглавить «Локомотив».

Юран является фаворитом в борьбе за пост главного тренера московского «Локомотива», сообщает «Матч ТВ».

«Химки» 10 августа расторгли контракт со специалистом по соглашению сторон. За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Железнодорожники» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, кто бы мог возглавить столичную команду.