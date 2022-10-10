Пиоли: «Милан» должен доказать, что результат прошлого матча с «Челси» был случайностью

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».

«Мы должны доказать, что результат прошлого матча был случайностью, а не нормой. Нужно учиться на своих ошибках и исправлять их. «Милан» не должны одолевать сомнения. Нам не о чем беспокоиться, завтра будет другой матч», — приводит слова Пиоли пресс-служба «Милана».

Встреча проходила в Лондоне и завершилась со счётом 3:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Уэсли Фофан, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рис Джеймс.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Челси» набрал четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Милан» с четырьмя баллами располагается на третьей позиции.

Игра пройдёт в Милане во вторник, 11 октября, и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Ранее «Милан» на своём поле взял верх над «Ювентусом» в матче девятого тура Серии А.