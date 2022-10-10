В «Торино» рассказали о возможном выкупе Влашича

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти ответил на вопрос о потенциальном выкупе полузащитника Николы Влашича у «Вест Хэма».

«Пока что мы не разговаривали с «Вест Хэмом» насчёт потенциального выкупа Влашича. У нас есть это право по окончании сезона. Мы будем в спокойном режиме смотреть, что будет дальше. У нас есть время», — цитирует Ваньяти «Спорт-Экспресс».

Напомним, что хорватский полузащитник летом 2022 года на правах аренды перешёл в итальянский «Торино». Футболист также известен по выступлениям за английские «Эвертон» и «Вест Хэм», хорватский «Хайдук Сплит» и российский ЦСКА.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в восьми матчах и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что «Торино» сыграл вничью с «Эмполи» в матче девятого тура итальянской Серии А.