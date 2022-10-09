«Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Эмполи» в матче Серии А

«Торино» сыграл вничью с «Эмполи» в матче девятого тура итальянской Серии А.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 1:1.

В составе гостей забитым мячом отметился нападающий Маттиа Дестро.

У хозяев гол на счету полузащитника Саши Лукича.

На 29-й минуте игры российский полузащитник туринской команды Алексей Миранчук забил мяч, но главный арбитр после подсказки VAR отменил гол.

Таким образом, «Торино» набрал 11 очков и остался на 10-м место в турнирной таблице. «Эмполи» с восемью баллами поднялся на 13-ю строчку.

Ранее ФИФА обязала «Аталанту» расплатиться с «Локомотивом» за трансфер Миранчука.