ФИФА обязала «Аталанту» расплатиться с «Локомотивом» за трансфер Миранчука

«Локомотив» выиграл спор у «Аталанты» по выплатам за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.

«ФИФА поддержала требования «железнодорожников» и постановила, что «Аталанта» должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки – с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа», — цитирует пресс-службу «Локомотива» «Чемпионат».

Также в пресс-службе отметили, что, если «Аталанта» не произведёт оплату в установленный срок, то на неё будет наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

«Аталанта» перестала платить «Локомотиву» по трансферу Миранчука. Как сообщал «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, итальянцы аргументировали остановку будущими проблемами с переводом денег в тот банк, где открыт счёт московского клуба. «Локомотив» сменил банк и открыл счёт в другом, но «Аталанта» не спешила с выплатами. Итальянский клуб должен красно-зелёным €5 млн.

26-летний футболист перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Общая сумма трансфера достигала €14,5 млн.

В настоящее время россиянин арендован итальянским «Торино» до конца сезона с правом выкупа.

Ранее Сёмин высказал мнение, что Миранчук неплохо сыграл с «Наполи» в матче восьмого тура итальянской Серии А.