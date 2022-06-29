СЭ: «Аталанта» остановила оплату «Локомотиву» по Миранчуку

«Атланта» перестала платить «Локомотиву» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, итальянцы аргументируют остановку будущими проблемами с переводом денег в тот банк, где открыт счёт московского клуба.

Отмечается, что «Локомотив» сменил банк и открыл счёт в другом, но «Аталанта» не спешит с выплатами. Итальянский клуб должен красно-зелёным €5 млн. Железнодорожники уже обратились в ФИФА за помощью в урегулировании ситуации.

26-летний полузащитник оказался в списке игроков, с которыми клуб намерен расстаться этим летом. Футболист железнодорожников перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико высказался о будущем Миранчука.