СЭ: «Аталанта» остановила оплату «Локомотиву» по Миранчуку
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, итальянцы аргументируют остановку будущими проблемами с переводом денег в тот банк, где открыт счёт московского клуба.
Отмечается, что «Локомотив» сменил банк и открыл счёт в другом, но «Аталанта» не спешит с выплатами. Итальянский клуб должен красно-зелёным €5 млн. Железнодорожники уже обратились в ФИФА за помощью в урегулировании ситуации.
26-летний полузащитник оказался в списке игроков, с которыми клуб намерен расстаться этим летом. Футболист железнодорожников перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико высказался о будущем Миранчука.