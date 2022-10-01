Сёмин: хорошо, что Миранчук вернулся на поле после травмы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук неплохо сыграл с «Наполи» в матче восьмого тура итальянской Серии А.

«Хорошо, что Алексей вернулся на поле после долгого восстановления из‑за травмы. На мой взгляд, он провёл неплохую встречу. Самое важное — в Миранчука верит тренер и даёт время», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

По его словам, Миранчук улучшит свою игру со временем.

Игра прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Наполи» забитыми мячами отметились Андре Замбо Ангисса (6-я и 12-я минуты) и Хвича Кварацхелия (37-я). Единственный мяч у «Торино» забил Арнальдо Антонио Санабрия (44-я). Миранчук результативными действиями не отметился.

После восьми туров Серии А «Наполи» занимает первую строчку в турнирной таблице с 20 очками. «Торино» находится на девятой строчке с десятью очками.

Ранее Сёмин отреагировал на гол полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Торино» итальянской Серии А.