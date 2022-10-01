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Сёмин считает, что Кварацхелия может стать лучшим бомбардиром «Наполи» в этом сезоне

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на гол полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Торино» итальянской Серии А.
Сёмин считает, что Кварацхелия может стать лучшим бомбардиром «Наполи» в этом сезоне
  • РИА Новости

«Такими темпами Кварацхелия может стать лучшим бомбардиром «Наполи» в этом сезоне», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у итальянского клуба нет явного бомбардира.

В нынешнем сезоне Кварацхелия участвовал в десяти матчах за «Наполи» во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как порекомендовал итальянцам приобрести Кварацхелию.

 

 

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