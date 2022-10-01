Сёмин считает, что Кварацхелия может стать лучшим бомбардиром «Наполи» в этом сезоне
- РИА Новости
«Такими темпами Кварацхелия может стать лучшим бомбардиром «Наполи» в этом сезоне», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что у итальянского клуба нет явного бомбардира.
В нынешнем сезоне Кварацхелия участвовал в десяти матчах за «Наполи» во всех турнирах, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как порекомендовал итальянцам приобрести Кварацхелию.