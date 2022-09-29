Черчесов: звонили из Италии — посоветовал Кварацхелию

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как порекомендовал итальянцам приобрести Хвичу Кварацхелию.

«В своё время мне звонили друзья, которые работают в итальянских клубах, с вопросом: кто из РПЛ способен выступать в Серии А? Я ответил — Хвича, хотя он ещё был в «Локомотиве» и выходил на замены», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За время, проведённое в составе российской команды, футболист сыграл в 73 матчах, забил девять мячей и сделал 18 результативных передач. Летом 2022 года хавбек перешёл в «Наполи».

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в девяти матчах за «Наполи» во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил игру Кварацхелии и бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина.