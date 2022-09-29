Сёмин сравнил талант Кварацхелии с Аршавиным

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии и бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина.

«Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным. Таких мастеров футбольного дела можно по пальцам пересчитать. Он может стоить и 100 млн евро. Главное, чтобы его прогресс был непрерывным», — цитирует Сёмина Sport24.

По его словам, Кварацхелии надо научиться справляться с ролью лидера команды. При этом Сёмин отметил, что болельщики ждут от грузинского полузащитника постоянной высококлассной игры.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За время, проведённое в составе российской команды, футболист сыграл в 73 матчах, забил девять мячей и сделал 18 результативных передач. Летом 2022 года хавбек перешёл в «Наполи».

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в девяти матчах за «Наполи» во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее Сёмин оценил игру Кварацхелии в Лиге наций.