Сёмин — об игре Кварацхелии в сборной Грузии: он показал своё имя на высоком уровне

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в Лиге наций.

«Хвича поехал в сборную Грузии, был очень результативен. Опять он показал своё имя на высоком уровне. У него большой потенциал! Он стал лучше играть в обороне. Тренеры устраняют его недостатки. Нужно было умудриться не увидеть у нас его талант» — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сборная Грузии по футболу в гостях нанесла поражение команде Гибралтара в матче групповой стадии Лиги наций УЕФА.

Игра шестого тура первой группы на стадионе «Виктория» завершилась со счётом 1:2 в пользу грузинской сборной.

В составе грузинской команды мячи забили Хвича Кварацхелия (19-я минута, пенальти) и Георгий Цитаишвили (48-я). У Гибралтара отличился Лу Эннсли (75-я).

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За время, проведённое в составе российской команды, футболист сыграл в 73 матчах, забил девять мячей и сделал 18 результативных передач. Летом 2022 года хавбек перешёл в «Наполи».

Грузин принял участие в семи матчах «Наполи» в Серии А, в которых забил четыре мяча и отдал один результативный пас.

Ранее Кварацхелия стал самым подорожавшим игроком Серии А.