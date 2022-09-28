Кварацхелия стал самым подорожавшим игроком Серии А

Рыночная стоимость полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии значительно увеличилась.

По версии Transfermarkt, его стоимость была увеличена с €15 млн до €35 млн. Таким образом, он стал самым подорожавшим игроком итальянской Серии А.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За время, проведённое в составе российской команды, футболист сыграл в 73 матчах, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. Летом 2022 года хавбек перешёл в «Наполи».

Грузин принял участие в семи матчах «Наполи» в Серии А, в которых забил четыре мяча и сделал один результативный пас.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия установил рекорд сезона в Лиге чемпионов.