Российские футболистки сыграли вничью со сборной Белоруссии в товарищеском матче
- Legion-Media
Встреча прошла в Минске (Белоруссия) и завершилась со счётом 2:2.
В составе российской сборной отличились Даниэла Басаева (45-я минута) и Медея Жаркова (63-я). У Белоруссии авторами забитых мячей стали Валерия Белая (40-я) и Анастасия Шлапакова (83-я).
Ранее сообщалось, что футболистки сборной Испании отказались приехать в расположение национальной команды из-за конфликта с главным тренером Хорхе Вильдой.