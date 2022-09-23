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Испанские футболистки отказались от вызова в сборную в знак протеста

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Футболистки сборной Испании отказались приехать в расположение национальной команды из-за конфликта с главным тренером Хорхе Вильдой.
Испанские футболистки отказались от вызова в сборную в знак протеста
  • Gettyimages.ru

Как сообщает официальный сайт Королевства испанской футбольной ассоциации (RFEF), 15 футболисток сборной отказались от вызова в национальную команду, пока пост главного тренера занимает Хорхе Вильда.

«RFEF не позволит игрокам ставить под сомнение выбор тренера национальной сборной и его штаба, поскольку принятие таких решений не входит в их компетенцию. Федерация не собирается допускать какого-либо давления со стороны каких-либо игроков при принятии мер. Такого рода манёвры далеки от образцовости, а также противоречат ценностям футбола и спорта», — говорится в заявлении.

Отмечается, что неявка на вызов в сборную считается серьёзным нарушением, которое может повлечь за собой дисквалификацию на срок от двух до пяти лет. Федерация не будет оказывать давление и приглашать футболисток, которые не хотят играть в составе национальной команды.

Игроки, написавшие письма, смогут вернуться в состав сборной Испании только после того, как признают ошибку и публично извинятся.

Вильда возглавляет национальную команду Испании с 2015 года. Под его руководством сборная дважды доходила до четвертьфиналов чемпионата Европы.

Ранее футболистка сборной Сомали Икра Исмаил назвала позором отсутствие разнообразия в женской сборной Англии по футболу.

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