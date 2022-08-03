Футболистка из Сомали назвала позором отсутствие разнообразия в женской сборной Англии

Футболистка сборной Сомали Икра Исмаил назвала позором отсутствие разнообразия в женской сборной Англии по футболу.

«Я по-прежнему поддерживаю Англию. Я хотела, чтобы они выиграли Евро. Но я вижу очень низкое качество, которым мы обладаем в разнообразии игроков. Это настоящий позор», — цитирует Исмаил The Athletic.

31 июля сборная Англии обыграла команду Германии в финальном матче женского чемпионата Европы по футболу. Игра прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.

Финал женского Евро установил рекорд посещаемости в истории чемпионатов Европы, в том числе среди мужских команд. Матч собрал на трибунах 87 192 зрителя.

Ранее женская сборная Англии по футболу впервые в истории стала победителем чемпионата Европы.