военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Футболистка из Сомали назвала позором отсутствие разнообразия в женской сборной Англии

Короткая ссылка
Футболистка сборной Сомали Икра Исмаил назвала позором отсутствие разнообразия в женской сборной Англии по футболу.
Футболистка из Сомали назвала позором отсутствие разнообразия в женской сборной Англии
  • Gettyimages.ru

«Я по-прежнему поддерживаю Англию. Я хотела, чтобы они выиграли Евро. Но я вижу очень низкое качество, которым мы обладаем в разнообразии игроков. Это настоящий позор», — цитирует Исмаил The Athletic.

31 июля сборная Англии обыграла команду Германии в финальном матче женского чемпионата Европы по футболу. Игра прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.

Финал женского Евро установил рекорд посещаемости в истории чемпионатов Европы, в том числе среди мужских команд. Матч собрал на трибунах 87 192 зрителя.

Ранее женская сборная Англии по футболу впервые в истории стала победителем чемпионата Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить