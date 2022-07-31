Женская сборная Англии по футболу впервые в истории стала победителем чемпионата Европы

Сборная Англии обыграла команду Германии в финальном матче женского чемпионата Европы по футболу.

Игра прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.

В составе английской команды мячи забили Элла Тун (62-я минута) и Клои Келли (110-я). В сборной Германии отличилась Лина Магулль (79-я).

Финал женского Евро установил рекорд посещаемости в истории чемпионатов Европы, в том числе среди мужских команд. Матч собрал на трибунах 87 192 зрителя.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о формате квалификации еврокубков после выхода клуба в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.